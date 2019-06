Professor Guido Clemente di San Luca: “Cruciani è un ignorante: ecco cosa gli rispondo sul sarrismo”

Ai microfoni di Radio CRC è intervenuto Guido Clemente di San Luca, professore:

“Le parole di Cruciani rappresentano il degrado di questo paese.

Il termine “sarrismo” indica anche un approccio politico culturale alla vita, non soltanto un modello di calcio.

Bisogna conoscere bene il significato della parola “simbolo”.

Nel mio primo pezzo ho criticato Sarri alla Juve, evidenziando l’ipocrisia del personaggio. Il simbolo che aveva incarnato rappresentava il sogno della nostra generazione.

Se dovessi trovarmelo di fronte gli direi che era un simbolo, stava per diventare un mito e vi ha rinunciato per essere un allenatore qualunque.

Ha tradito non un popolo ma l’idea che la sua vita ha sempre rappresentato. Con Sarri vado a prendere un caffè ma con Cruciani e Mughini no, perchè non c’è terreno sul quale dialogare”.

