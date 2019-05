Quagliarella: “Voglio chiudere in bellezza la stagione”

Fabio Quagliarella, attaccante della Sampdoria, è stato premiato al galà “Stelle nello Sport”. Queste le sue parole dal palco.

“E’ un motivo di orgoglio e soddisfazione, grazie a tutti. Io primo nella classifica marcatori? Ad inizio campionato era impossibile aspettarselo. Magari ci si aspetta di arrivare in doppia cifra, ma la squadra poi ti aiuta a raggiungere certi obiettivi. Ora voglio chiudere in bellezza. Il gol più bello? Quello in casa con il Napoli. La Nazionale? Non lo so, navigo a vista. Nazionale è in buone mani con giocatori giovani e forti. Se fossi Mancini mi convocherei? Sì (sorride ndr). I tifosi? Spero di ripagarli con grandi soddisfazioni”, ha chiuso Quagliarella.

