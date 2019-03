Quando il gol è una questione di centimetri: Napoli, salgono a 26 i pali colpiti in stagione

Si dice che la fortuna è cieca ma che la sfortuna invece ci vede benissimo. Ne sa qualcosa il Napoli in questa stagione.

Non ci sono statistiche per sapere se quello del Napoli è un vero e proprio record. Di certo sono davvero una bazzecola i pochi centimetri (forse millimetri) che separano la gioia del gol dalla delusione per aver colpito un palo della porta della porta avversaria.

Al Napoli in questa stagione è successo ben 26 volte: 22 in Serie A e 4 in Champions League.

Il ‘capocannopalo’, lasciateci passare il termine, è Lorenzo Insigne. L’attaccante napoletano ne ha colpiti 7 (1 in Champions e 6 in campionato) dei quali l’ultimo fatale su rigore nella gara contro la Juventus al San Paolo.

Anche Callejon e Milik vantano un credito importante con la fortuna (4 pali colpiti a testa).

Chissà quale sarebbe stato il destino del Napoli in campionato e anche in Champions se la fortuna avesse aiutato un pochino gli azzurri e, magari, almeno la metà dei pali colpiti fosse stata trasformata in gol.

