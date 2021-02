Quella mossa contro il Parma un segnale per la sfida con l’Atalanta? Gattuso studia varie soluzione per il suo Napoli. Attenzione alla gara con l’Atalanta.

Il pochissimo lasso di tempo che va tra una sfida e l’altra lascia agli allenatori davvero pochi allenamenti per provare a dare impronte diverse alle proprie squadre.

Nel finale della sfida contro il Parma Gattuso ha schierato i suoi con una difesa a tre inserendo Maksimovic. E se quella mossa non fosse stata un adattamento alla partita in corso ma una prova per le gare future?

Non va escluso, infatti, che contro l’Atalanta l’allenatore del Napoli possa pensare a questo tipo di schieramento.

