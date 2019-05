Quello strano record che il Bologna vanta con il Napoli

Il Napoli a Bologna chiude la stagione 2018-2019. Una sfida senza problemi di classifica con il Napoli già certo del secondo posto in classifica e il Bologna matematicamente salvo con una giornata di anticipo.

La sfida tra Bologna e Napoli ci regala una curiosità davvero particolare anche se poco gradevole per i colori azzurri.

Il Bologna nelle gare casalinghe con il Napoli può vantare una serie di 11 vittorie consecutive dalla prima sfida giocata nella stagione 1928-29 fino a quella giocata nella stagione 1938-39. A interrompere una serie così lunga che con il Napoli neanche Juventus, Inter e Milan possono vantare è il pareggio per 1-1 del 31 dicembre 1939.

Per quanto riguarda le sfide giocate a Bologna tra i felsinei e il Napoli, c’è un’altra serie abbastanza lunga che riguarda i pareggi: dallo 0-0 in Coppa Italia del giugno 1977 al 2-2 del novembre 1981 in Serie A sono stati ben 7 i pareggi consecutivi.

Una curiosità giusto per sorriderci su, però un ambo 7 e 11 sulla ruota di Bologna (peccato che non esiste) sarebbe un bel modo per festeggiare la chiusura del campionato.

