Qui Castel di Sangro: il report del primo allenamento in Abruzzo

Primo giorno nel ritiro di Castel di Sangro per il Napoli.

La squadra si è allenata sul campo principale dello Stadio Patini. Dopo una prima fase di esercitazione di possesso palla, il gruppo ha svolto esercizi di mobilità e stretching e partita con le porticine.

Di Lorenzo, Insigne e Fabian hanno svolto lavoro atletico supplementare sul campo B al termine del lavoro con il gruppo.

Luperto, Petagna e Ghoulam hanno svolto lavoro in piscina

Ounas e Palmiero hanno svolto lavoro in palestra e personalizzato in campo.

Contini ha svolto terapie.

Domani doppia seduta

