Qui Castel Volturno: il report della seduta d’allenamento mattutina

Dopo il successo di Firenze, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti al Centro Tecnico di Castel Volturno. Questo il report della seduta.

Gli azzurri preparano il match contro la Juventus a Torino per la seconda giornata di Serie A in programma sabato alle ore 20.45.

La squadra si è divisa in due gruppi. Lavoro di scarico per coloro che sono andati in campo dall’inizio contro la Fiorentina. Gli altri uomini della rosa hanno svolto riscaldamento e serie di torelli.Successivamente esercizi di possesso palla e partita con le porte piccole.

La squadra tornerà in campo domani pomeriggio.

Fonte SSC Napoli

