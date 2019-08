Qui Castel Volturno. Seduta mattutina oggi per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro la Juventus a Torino per la seconda giornata di Serie A in programma sabato alle ore 20.45.

La squadra, sul campo 1, ha iniziato la sessione con riscaldamento e serie di torelli.

Successivamente lavoro tecnico tattico.

Chiusura con esercitazioni: cross e tiri in porta.

La squadra tornerà in campo domani alle ore 10.30

Davide Ancelotti e lo staff tecnico azzurro.

Fonte SSC Napoli

