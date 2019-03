Rai, Callejon rimarrà a Napoli: si lavora per il rinnovo di contratto

Ciro Venerato, giornalista Rai ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni circa il futuro di Josè Callejon nel corso della trasmissione “Goal Show“, in onda su TV Luna.

“Callejon resterà sicuramente al Napoli. Figurerà nei convocati per il ritiro a Dimaro la prossima estate ed è probabile che in quel periodo, non prima, il Napoli discuta col ragazzo il rinnovo di contratto. Callejon vorrebbe allungare l’accordo fino al 2023, il club, invece, intendeva prolungare di un anno l’attuale contratto, in scadenza nel 2020. La soluzione potrebbe essere un biennale ma la cosa certa è che lo spagnolo rientra ancora nei piani del Napoli”.

