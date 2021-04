Rai, Fonseca un pallino di ADL già dai tempi dello Shakthar ma il Napoli non ha ancora deciso il nuovo allenatore

Nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Ciro Venerato, esperto di mercato Rai.

Venerato ha parlato, in particolare, del futuro allenatore del Napoli: “Juric nome caldo? Il Napoli non ha ancora scelto il nome dell’allenatore, vuole aspettare. Juric di sicuro era stato scelto lo scorso anno, Gattuso era stato preso come traghettatore e poi dopo la Coppa Italia ha continuato con Gattuso. La stima di De Laurentiis verso Juric è immutata, così come quella per Inzaghi, trattato prima di Ancelotti, e per Fonseca, trattato ai tempi dello Shakhtar. Detto questo, spero arrivi un tecnico grintoso, capace, ma anche in grado di dare un bel gioco al Napoli. I napoletani hanno sempre apprezzato quelli che giocano all’attacco. Io prenderei Sarri oppure uno che ha una idea simile alla sua”.

