Lazio, incontro tra Inzaghi e Lotito: rinnovo ad un passo, verso il tramonto l’ipotesi Napoli

Importanti novità in casa Lazio, che riguardano, in maniera indiretta, anche il Napoli: il presidente Claudio Lotito ha incontrato Simone Inzaghi.

È tuttora in corso, infatti, un summit tra il patron biancoceleste, il segretario generale Armando Calveri ed il tecnico, che nelle scorse settimane è stato accostato anche alla panchina azzurra come successore di Gennaro Gattuso. Secondo quanto riferito da TMW, ci sarebbero stati forti passi in avanti per il rinnovo di contratto di Inzaghi, la cui ufficialità, addirittura, potrebbe arrivare già in giornata: Lotito ha messo sul piatto un triennale da 2.5 milioni a stagione che, a quanto pare, basterà per mettere il tecnico al riparo dagli assalti delle pretendenti.

