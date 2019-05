Ranieri: “De Rossi? Io l’avrei confermato”

Dopo i fatti che hanno coinvolto Daniele De Rossi, arrivano le parole di Claudio Ranieri, allenatore della Roma.

“Io sono allenatore, se mi fosse stato chiesto cosa avessi voluto su De Rossi, in caso venissi confermato, avrei detto che lo avrei voluto. Perché so che uomo e che giocatore è. La sua importanza dentro lo spogliatoio? Si parla sempre di leader: ce ne sono varii. C’è quello per i tifosi, per i social, per la società, per i giornalisti. E poi quelli per l’allenatore: lui è un allenatore in campo, ragiona con una mentalità non di ego fine a se stessa, ma di bene per la squadra. E questi sono i leader che vogliamo noi allenatori“.

