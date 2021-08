Ranieri: “Spalletti mi intriga, Napoli solido lotterà per la Champions”

L’ex allenatore del Napoli Claudio Ranieri ha rilasciato un’intervista che è possibile leggere in versione integrale su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola e della quale vi proponiamo un breve estratto.

“Via Conte, Hakimi e Lukaku: in due mesi l’Inter ha smontato la squadra dello scudetto. Con Lukaku è andato via un punto di riferimento, un cannoniere di livello mondiale. Per Inzaghi un inizio in salita.

Il ritorno di Allegri alla Juventus ha una sua logica. Credo che gli si chiederà di gettare le basi di un rilancio e lui è una garanzia.

Il Milan ha un progetto di crescita avviato, ha preso Giroud che è un centravanti di statura internazionale e Ibrahimovic è un fuoriclasse che pretende sempre il meglio da se e dai suoi compagni.

L’Atalanta ha certezze consolidate c’è un enorme lavoro di analisi e scouting dietro, l’Atalanta è un club modello.

Il Napoli? Il ritorno di Spalletti mi intriga e Insigne viene da uno splendido Europeo. Il Napoli ha dimostrato di essere solido, lotterà per la Champions.

La Roma ha preso un allenatore vincente anche se finora mi pare che Mourinho non sia stato accontentato ma il vero colpo potrebbe rivelarsi il ritorno di Zaniolo. La Roma lotterà per entrare in Champions.

La Lazio? Il gioco di Sarri non si inventa da un giorno all’altro. Bisogna dare a Maurizio il tempo giusto per cambiare pelle.

Possibili sorprese? Bologna, Fiorentina, Torino e Cagliari”.

Comments

comments