Ranking UEFA: il Napoli conferma la 19° posizione, ma attenti all’Ajax

L’UEFA sul sito ufficiale ha aggiornato il ranking dopo le partite della seconda giornata dei gironi eliminatori di Champions League ed Europa League.

Per quanto riguarda quello delle federazioni, importante per qualificare quattro squadre direttamente ai gironi eliminatori alle prime quattro in classifica, l’Italia non dovrebbe correre rischi nel difendere la quarta posizione dall’attacco della Francia.

Questa la classifica delle prime cinque posizioni del ranking delle federazioni:

Spagna: punti 89,283; Inghilterra: punti 77,605; Germania punti 61,212; Italia: punti 60,225; Francia: punti 51,748.

Per quanto riguarda invece il ranking riservato alle squadre di club nelle prime venti posizioni c’è da registrare solo il sorpasso dell’Ajax ai danni del Benfica. Il Borussia Dortmund ha raggiunto il Tottenham al 12° posto mentre il Chelsea la Roma al 14° posto.

Napoli stabile al 19° posto ma il pareggio con il Genk gli ha permesso di staccare il Benfica ma anche di vedere allontanare gli ucraini dello Shakhtar ora distante quattro punti e non più tre e i francesi del Lione che hanno guadagnato un punto sugli azzurri.

Questa la classifica aggiornata dopo la seconda giornata dei gironi eliminatori di Champions League ed Europa League:

