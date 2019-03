Ranking UEFA: il Napoli sale al 14° posto ma una vittoria con il Salisburgo potrebbe portarlo in alto

L’UEFA ha aggiornato il ranking dopo le prime quattro gare di ritorno degli ottavi di finale di Champions League e dopo l’andata degli ottavi di finale di Europa League.

Buone notizie per il Napoli che sale al 14° posto ma, una eventuale vittoria in casa del Salisburgo, potrebbe addirittura permettere al Napoli di scavalcare le già eliminate Shakhtar Donetsk, Roma e Borussia Dortmund e portarsi così all’11° posto in classifica alle spalle delle grandi.

In testa c’è sempre il Real Madrid seguito da Bayern Monaco e Barcellona. La prima delle italiane è la Juventus quinta.

Questa la classifica per i primi venti posti. Per la classifica completa consultare il sito ufficiale dell’UEFA.

Comments

comments