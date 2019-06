Ravenna, il DS: “Esposito ha grandi potenzialità, ma deve restare con i piedi per terra”

Matteo Sabbadini, direttore sportivo del Ravenna, ha parlato ai microfoni di Radio CRC di Esposito e dei possibili rapporti col Napoli.

“Esposito deve fare il suo percorso, parlare di serie A ora è prematuro. E’ un ragazzo con piedi importanti, con la fisicità giusta per la fase difensiva e non ha paura di prendersi responsabilità: deve fare, però, un passo alla volta e restare umile. E’ un vanto per il Ravenna averlo messo in mostra. Avrà un futuro importante ma resta un classe 2000. Se c’è un progetto in B, fa bene ad andare lì purché ci sia un progetto valido e gli diano l’opportunità di giocare. Il fratello gioca in un altro ruolo, i numeri parlano per lui, è un ottimo prospetto. L’Inter ne lancia tanti ma spero ci pensino un po’ di più prima di lasciarli andare, i giovani vanno aspettati. Il Ravenna proseguirà la linea giovani, quest’anno abbiamo lanciato tre o quattro ragazzi validi. Rapporti col Napoli? Per ora guardiamo un po’ più al Nord, ma siamo pronti ad allacciare rapporti”.

