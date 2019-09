Clamorosa indiscrezione lanciata dal Mundo Deportivo che vedrebbe la panchina di Zidane, allenatore del Real Madrid, in bilico dopo la sconfitta col PSG.

Il gioco del Real allenato dal francese non è più quello che è stato espresso nei tre anni in cui i blancos hanno dominato in Europa. A questo si aggiunge anche la sconfitta pesante di ieri che fa avvicinare Mourinho ad un incredibile ritorno. Per Zidane saranno decisive le partite con Siviglia, Osasuna e Atletico Madrid.

