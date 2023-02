Regione Campania e SSC Napoli lanciano la campagna contro il bullismo: Zerbin testimonial

Oggi 7 febbraio, in occasione della Giornata Nazionale contro il Bullismo e Cyberbullismo, la Regione Campania lancia in collaborazione con la SSC Napoli la campagna di sensibilizzazione legata al concorso Bulli Di Sapone. Questa iniziativa avrà come testimonial il calciatore della SSC Napoli Alessio Zerbin.

Rispetto e gentilezza contro la violenza è titolo del concorso programmato e finanziato dalla Regione Campania (POC 2014-2020), attraverso la Scabec, rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado del territorio campano. Il progetto prevede la realizzazione di una serie di attività finalizzate alla prevenzione degli atti di bullismo tra i ragazzi, alla valorizzazione delle diversità, allo sviluppo dell’empatia verso l’altro e del senso critico dei ragazzi senza che questo possa sfociare in comportamenti di odio o di aggressività.

Con il concorso #bullidisapone, dal 1° marzo al 14 aprile le scuole potranno aderire a una social challenge con coinvolgerà gli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado nell’ideazione e produzione di un video che tratti alcuni temi fondamentali legati al bullismo (il rispetto nei confronti degli altri, non esistono forti e deboli ma soltanto differenti modi di reagire, la gentilezza come strumento per combattere il bullismo). Saranno premiati i video più virali (con più condivisioni) e con il maggior numero di like, e il miglior video secondo una giuria specializzata. Dal 1° marzo al 30 aprile gli studenti della scuola primaria potranno partecipare al contest presentando invece dei disegni: saranno premiati i migliori tre.

