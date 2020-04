Renzi: “Il protagonismo del ministro Spadafora non è più tollerabile”

L’ex Premier Matteo Renzi, in un’intervista che è possibile leggere in versione integrale sul “Corriere dello Sport” oggi in edicola, ha detto la sua sulla ripartenza dei campionati.

Questi alcuni passaggi dell’ex Sindaco di Firenze.

“Improvvisamente neghiamo l’importanza dello sport. Lo sport allenta la tensione e ci aiuta a vivere. Sport anche come crescita sociale. Una ricchezza che non possiamo perdere.

Il calcio è indice di normalità e io non voglio vivere nell’eccezionalità fino al vaccino. Il calcio è elemento di valore in Italia e deve riaprire con le giuste modalità. Chi si sta opponendo alla ripartenza del campionato lo sta facendo per un’urgenza di visibilità.

Sono dalla parte di Gravina. La sua è una battuta di sopravvivenza. Il calcio ha un valore sociale ed è anche un business. I diritti TV mantengono il calcio in tutto il mondo. Il blocco mette a rischio l’intero sistema. Ci sono società che potrebbero non iscriversi al prossimo campionato. Il protagonismo del ministro Spadafora non è più tollerabile.

Oggi ci sono tutte le condizioni per ricominciare fidandosi della comunità scientifica.

Commisso vuole costruire lo stadio della Fiorentina? Ha ragione, è giunto il tempo che la burocrazia deve essere non dico azzerata ma quasi”.

