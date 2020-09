Repubblica – ADL non scende a compromessi con nessuno e non vuole svendere. Koulibaly potrebbe quindi restare in azzurro.

Stando a quanto riportato Repubblica il patron azzurro resta fermo sulla sua richiesta di 80 milioni che City e PSG pare non vogliamo soddisfare. Si va quindi, scrive il quotidiano, verso la permanenza del senegalese.

