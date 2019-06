Reyes, il messaggio del figlio: “So che mi guiderai dal cielo”

Il primogenito di Reyes ha voluto ricordare il papà con un commovente messaggio sul proprio profilo Instagram dedicato al genitore scomparso:

“Questo è l’ultimo momento che abbiamo trascorso insieme, papà. Quel giorno mi davi consigli come hai sempre fatto, però te ne sei andato per non tornare ed è un giorno molto duro per me. Sono e sarò sempre molto orgoglioso di te papà, non abbiamo passato tutto il tempo che avremmo voluto insieme pero solo tu e io sappiamo quanto ci volevamo bene! So che mi guiderai dal cielo e io non ti dimenticherò mai! Ti voglio bene papà! Grazie a tutti per i messaggi d’affetto che sto ricevendo”.

