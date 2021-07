Riapertura stadi per i tifosi: oggi si decide sulla capienza

Il portale online de La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla questione della riapertura degli stadi ai tifosi, di cui oggi si discuterà.

In particolare, oggi è prevista la cabina di regia e l’atteso Consiglio dei Ministri sulla questione relativa al Green Pass ed al suo utilizzo. Tra questi utilizzi c’è anche quello per accedere allo stadio; il Ministro Speranza punta ad una capienza del 25%, scegliendo la linea di prudenza, ma c’è anche chi spinge per il 50% della capienza degli stadi.

Quel che è certo è il fatto che per entrare negli stadi servirà il Green Pass avuto con la doppia dose di vaccinazione; in pratica con la copertura completa del vaccino. La rosea puntualizza anche sul fatto che bisognerà capire quanto sarà il distanziamento da rispettare negli stadi; Lega e Federcalcio puntano alla capienza del 100%, cosa che permetterebbe ai club di avere una boccata d’ossigeno.

Le perdite stimate si attestato su 1,2 miliardi di euro per la Serie A e se non ci sarà il 100% della capienza il presidente Dal Pino tornerà forte a chiedere aiuti al Governo. Aiuti che fino ad ora sono stati quasi nulli per il calcio.

Comments

comments