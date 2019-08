Franck Ribery è a Firenze. Il nuovo grande colpo della Fiorentina potrebbe già esordire sabato nella prima giornata di campionato contro il Napoli.

Un altro grande campione approda in Serie A. Franck Ribery, ex giocatore del Bayern Monaco, è arrivato a Firenze per cominciare una nuova avventura alla Fiorentina. Il giocatore potrebbe addirittura già esordire sabato contro il Napoli.

