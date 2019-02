Rileggi il live – Ancelotti: “L’Europa League sarebbe una certificazione della stagione positiva che stiamo facendo”

Segui con noi la diretta testuale della conferenza stampa di Ancelotti e Lorenzo Insigne. Per aggiornare premi f5.

Ancelotti: “I giocatori delle grandi squadre sono abituati a questi ritmi, non avremo problemi a gestire le fatiche. Non conosco l’allenatore dello Zurigo personalmente, la squadra ha una mentalità propositiva. Un allenatore per migliorarsi deve fare il proprio mestiere con passione, poi il miglioramento diventa inevitabile. Hamsik non lo vedo da una settimana, credo che tutto andrà come era stato messo in preventivo.”

Insigne: “Il gruppo ha fame di vittoria, ci siamo scocciato di partecipare. Siamo un gruppo sano che lavora duro tutti i giorni, ogni anno diciamo sempre vinciamo vinciamo ma poi non vinciamo nulla. Dobbiamo stare tranquilli perchè prima o poi qualche soddisfazione ce la togliamo. In questi giorni ci siamo allenati benissimo, è sempre una competizione europea. Siamo il Napoli e dobbiamo arrivare fino in fondo. Scenderemo in campo con la giusta cattiveria.”

Ancelotti: “Concordo nel dire che questa squadra ha un futuro, abbiamo un gruppo abbastanza giovane. Hamsik ha lasciato ma continueremo ad essere competitivo. Non voglio che questo sia un anno di transizione perchè ci giochiamo ancora tanto. In Champions non potevamo fare di più, la partita del Psg ha dimostrato che sono tra i principali candidati. In Europa League dobbiamo giocare con lo stesso spirito.”

Insigne: “La distanza dalla Juve non ci ha tolto nulla, anche se sono 11 punti ci proveremo fino all’ultima di campionato. Abbiamo lasciato qualche punto per strada e questo fa male.”

Ancelotti: “L’Europa Legue potrebbe essere una certificazione di una stagione che rimane positiva e sarebbe una cosa indimenticabile per tutti. Abbiamo fatto bene fino ad ora ma possiamo fare di più e quel di più può farci vincere la coppa.”

Insigne: “Indossare la fascia è un motivo di orgoglio ma soprattutto di responsabilità. Ho qualche responsabilità in più anche senza fascia perchè sono napoletano. Quando sbaglio sono il primo a starci male perchè sono il primo tifoso del Napoli. Quest’anno c’è l’Europa League e siamo in grado di portare questo trofeo che manca da tanto tempo.”

Ancelotti: “Ospina non è stato bene in questi giorni, se sta bene gioca, altrimenti giocherà Meret. Le prestazioni positive ci son sempre state, ci è mancata la brillantezza offensiva ed efficacia. Non so se sia un problema psicologico ma dobbiamo anche tener presente che in una stagione ci sono dei momenti in cui gli attaccanti realizzano meno, Milik ora si è ripreso. Dobbiamo anche accettare che sotto l’aspetto realizzativo ci sia qualche mancanza ed essere più efficaci sotto porta. Se ci fosse stato risultato e non prestazione sareste più contenti voi e meno io.”

Insigne: “Abbiamo avuto un po’ di alti e bassi ma in una stagione è normale. Noi siamo quelli che giocavano alla grande in Champions, non questi di adesso. Anche se con la Fiorentina la prestazione c’era.”

Entrano in sala stampa i due protagonisti: Lorenzo Insigne e Carlo Ancelotti.

