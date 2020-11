RILEGGI IL LIVE – Napoli-Milan 1-3 (20′, 55′ Ibrahimovic, 64′ Mertens, 90’+ Hauge)

Gentili lettori di 100×100 Napoli, grazie per aver seguito il live del match tra Napoli e Milan: prossimo appuntamento giovedì, per la gara casalinga di Europa League contro il Rijeka. Buon proseguimento di serata.

Valeri fischia la fine: il Milan passa con il risultato di 3-1 al San Paolo e si riprende il primo posto. Il Napoli resta a 14 punti, superato da Juventus ed Inter, vittoriose, rispettivamente, contro Cagliari e Torino.

90’+ Il Milan chiude i conti: Bennacer lancia in contropiede Hauge, che punta Manolas entra in area e calcia trovando il gol del 3-1, con la complicità di Meret.

90’+ Imbucata centrale per Petagna, che calcia con il sinistro: conclusione poco angolata, che viene parata da Donnarumma.

90’+ Pasticcio di Meret, che regala il pallone al Milan, che avrebbe la chance di trovare il 3-1, ma il portiere azzurro si riscatta dicendo di no a Colombo.

90′ Cinque minuti di recupero.

90′ Cambio per il Napoli: Elmas prende il posto di Fabian Ruiz.

88′ Tentativo di Fabian, con il destro dal limite dell’area: conclusione debole che si spegne a lato.

87′ Quarta sostituzione per il Milan: Calhanoglu lascia il campo per fare spazio a Krunic.

85′ Giallo per Castillejo, per un intervento duro su Mario Rui.

81′ Cartellino giallo anche per Mario Rui, autore di un fallo su Calabria.

79′ Lascia il campo per problemi muscolari Ibrahimovic: al suo posto il giovane Colombo.

76′ Petagna subisce fallo da Kessiè, che viene ammonito.

73′ Doppia sostituzione per il Milan: escono Rebic e Saelemaekers, per far posto a Castillejo e Hauge.

73′ Occasione per Petagna, che si invola in ripartenza ma si fa ribattere il tiro da Donnarumma: il guardalinee, però, aveva alzato la bandierina, c’era fuorigioco.

69′ Gattuso si gioca la carta Petagna: l’ex Atalanta prende il posto di Politano.

65′ Il Napoli rimane in 10! Espulso Bakayoko: il francese, già ammonito, stende, da dietro, Theo Hernandez, lanciato in ripartenza!

Bel cross al centro di Mario Rui, il belga arpiona il pallone e batte Donnarumma riaprendo i giochi!

64′ Accorcia le distanze il Napoli: ha segnato Mertens!

60′ Annullato il terzo gol del Milan: era stato ancora Ibrahimovic ad andare a segno, in ripartenza su un bello spunto di Rebic, ma partendo in posizione irregolare.

59′ Ammonito anche Rebic.

56′ Primo cambio per il Napoli: fuori Lozano, dentro Zielinski.

Ripartenza rossonera, con Rebic che sprinta e mette al centro per lo svedese, che da due passi mette a segno la sua doppietta personale.

55′ Raddoppio del Milan, ha segnato ancora Ibra!

53′ Bella conclusione di Politano dal limite. ma arriva la deviazione di Kessiè in calcio d’angolo.

50′ Koulibaly rimane a terra dopo un colpo di Ibrahimovic, che ha effettivamente allargato il gomito.

47′ Ammonito Calabria, che ha allontanato il pallone, beccandosi un giallo ingenuo.

Comincia il secondo tempo: è il Napoli a dare il via alla ripresa.

Finisce la prima frazione di gioco.

45’+ Tentativo a giro di Bennacer dai venticinque metri: conclusione lontana dallo specchio della porta.

45′ Tre minuti di recupero.

42′ Scucchiaiata di Insigne per Mertens, che controlla male, arriva sul fondo e mette al centro, trovando però Donnarumma sulla sua strada.

38′ Tentativo in acrobazia di Manolas, che tenta la rovesciata, ma il pallone termina altissimo sopra la traversa.

35′ Altro sinistro velenoso di Politano, ma il tiro si spegne sul fondo alla destra di Donnarumma.

32′ Politano! Lozano va via a Romagnoli e serve l’ex esterno dell’Inter: conclusione di sinistro dal limite, ma palla alta!

27′ Altra super occasione per il Napoli! Sugli sviluppi del corner, girata di Bakayoko, che viene fermato ancora da un grande Donnarumma, la palla arriva a Di Lorenzo che da due passi centra la traversa. Sulla respinta arriva Lozano, che prova la conclusione ma trova la deviazione di un difensore!

27′ Donnarumma si supera su Mertens! Tocco di Koulibaly per Mertens che, a centro area, controlla e calcia: super intervento del portiere rossonero!

Cross dalla sinistra di Theo Hernandez premiando il taglio dello svedese, che anticipa Koulibaly e insacca di testa!

20′ Milan in vantaggio: ha segnato Zlatan Ibrahimovic!

16′ Cartellino giallo per Bakayoko, che colpisce Saelemaekers nel tentativo di scaricare il pallone.

14′ Apertura di Kessiè per Saelemaekers, che controlla, si accentra e prova la conclusione a giro, senza però centrare la porta.

10′ Ancora pericolosissimi i rossoneri, in questo caso su azione da calcio d’angolo: la palla, dopo una mischia in area, arriva a Kjaer, che calcia alto!

10′ Altra fiammata del Milan, stavolta con Calhanoglu: il turco calcia dai 20 metri, trovando la risposta di Meret, che si rifugia in corner.

8′ Occasione per il Milan con Ibrahimovic, che dal limite scucchiaia per Rebic: il croato cerca di battere a rete con il sinistro, ma calcia debolmente, senza impensierire Meret.

4′ Bello sprint di Politano, che ara la fascia destra e cerca il cross basso per Mertens, ma Kjaer salva tutto.

Comincia il match!

20.42 Squadre in campo, risuona l’inno della Serie A.

