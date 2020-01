Rileggi live – Napoli-Lazio (1-0 Insigne 2′)

Live – Segui con noi la diretta ufficiale di Napoli-Lazio; le due squadre si giocano l’accesso alle semifinali di Coppa Italia.

E’ FINITA!!!!!! IL NAPOLI E’ IN SEMIFINALE!!!!!!!!!

91′ La Lazio ci prova con un altro colpo di testa. Fuori di poco.

Concessi 5 minuti di recupero.

88′ Altro palo anche per la Lazio. Conclusione di Lazzari che, dopo una deviazione, si stampa sul palo.

85′ Altro palo del Napoli…. Grande appoggio di Milik per Mario Rui che calcia a giro di destro ma trova il palo a dirgli di no.

84′ Traversa Lazio. Immobile colpisce la traversa con un destro al volo. Si salva il Napoli.

76′ Cambio Lazio: fuori Lulic dentro Jony. Cambio anche nel Napoli: esce Insigne entra Fabian.

70′ Clamoroso: altro palo del Napoli… Cross di Demme per Milik che dopo una grande torsione colpisce il legno alla sinistra di Strakosha.

69′ Cambio nella Lazio: fuori Radu dentro Patric.

67′ Cambio nel Napoli: fuori Callejon dentro Elmas.

65′ Occasione Lazio: Correa dribbla secco Di Lorenzo e calcia in porta. Palla di poco alta sopra la traversa.

58′ Erroraccio di Luperto che regala una palla gol alla Lazio. Bravo Ospina a bloccare.

Cambio nella Lazio: esce Caicedo entra Correa.

51′ Conclusione di Immobile dal limite dell’area. Blocca Ospina.

INIZIA LA RIPRESA.

Termina il primo tempo.

Concessi 3 minuti di recupero.

35′ Miracoloso intervento di Manolas su una conclusione a botta sicura di Immobile.

25′ ESPULSO LUCAS LEIVA!!!RISTABILITA LA PARITA’ NUMERICA!!!

22′ Cambio nel Napoli: esce Lobotka ed entra Luperto.

19′ Hysaj espulso per doppia ammonizione. Atterrato Immobile in ripartenza, Napoli in 10.

14′ Occasione Lazio: ottimo cross per Immobile che spreca.

10′ IMMOBILE SCIVOLA E CALCIA ALTO!!!!!!!!!!!!!! IL NAPOLI RESTA IN VANTAGGIO!!!!!!

8′ Concesso un calcio di rigore alla Lazio per fallo di Hysaj.

2′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLL!!!!!!! STRAORDINARIA RETE DI LORENZO INSIGNE CON UN DESTRO SUL SECONDO PALO DOPO UN DRIBBLING SECCO!! 1-0 NAPOLI!!!!!

TERMINANO LE CHIACCHIERE. INIZIA LA GARA.

Dal settore ospiti arrivano i soliti cori beceri che inneggiano l’eruzione del Vesuvio.

Da sottolineare la presenza di Allan nel riscaldamento, il brasiliano è stavo vicino alla squadra fino all’ingresso in campo.

20.20 – Le squadre sono in campo per il riscaldamento.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Napoli: (4-3-3) Ospina, Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Lobotka, Demme, Zielinski; Insigne, Milik, Callejon.

Lazio : (3-5-2) Strakosha; Radu, Acerbi, Luiz Felipe; Lulic, Milinkovic, Leiva, Parolo, Lazzari; Immobile, Caicedo.

Amici lettori di 10ox100Napoli, benvenuti nella diretta testuale della sfida tra Napoli e Lazio. La squadra di Gattuso non può più sbagliare, questo torneo è diventato di vitale importanza per la stagione del Napoli.

