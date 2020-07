Rileggi live, Parma-Napoli (2-1 Caprari 48’; Insigne 55’; Kulusevski 87’)

Live – Segui con noi la diretta testuale di Parma-Napoli. Trentacinquesima giornata del campionato di Serie A.

È finita. Napoli sconfitto per 2-1.

87’ Concesso un rigore al Parma per un fallo di Koulibaly. Kulusevski trasforma, 2-1.

75’ Lozano sfiora un gol straordinario con l’esterno. Gran parata di Sepe.

70’ Cooling break.

65’ Dentro Callejon e Elmas fuori Allan e Politano nel Napoli.

62’ Dentro Inglese e Barillà fuori Grassi e Karamoh nel Parma.

59’ Dentro Kulisevski fuori Siligardi.

55’ GOOOOOOOLLLLL!!! INSIGNE TRASFORMA DAGLI 11 METRI!!!!

54’ Calcio di rigore per il Napoli!!!!

53’ Tocco di mano sospetto nell’area di rigore del Parma.

50’ Punizione di Insigne alta sopra la traversa.

INIZIA LA RIPRESA

48’ Caprari trasforma. 1-0.

46’ Concesso un rigore per il Parma per un presunto fallo di Mario Rui.

45’ Concessi due minuti di recupero.

35’ Giallo per Lozano per un fallo inesistente. Giua continua a dimostrare una certa incompetenza in questa stagione.

30’ Retropassaggio suicida di Allan che regala una super occasione al Parma: Siligardi calcia e Di Lorenzo salva sulla linea.

29’ Fabian vicino al gol con un sinistro a giro sul secondo palo che termina alto di poco.

20’ Il Parma è chiuso in difesa. Il Napoli prova ad aggirarlo col possesso.

4’ Grande azione del Napoli e conclusione di Politano respinta da Sepe.

INIZIA LA GARA

LE FORMAZIONI UFFICIALI

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Dermaku, Bruno Alves, Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Siligardi, Caprari, Karamoh. A disposizione: Colombi, Iacoponi, Regini, Inglese, Laurini, Barillà, Gervinho, Kulusevski, Sprocati. All. D’Aversa.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Allan; Politano, Lozano, Insigne. A disposizione: Karnezis, Luperto, Ghoulam, Malcuit, Manolas, Hysaj, Zielinski, Elmas, Lobotka, Younes, Callejon, Mertens. All. Gattuso.

