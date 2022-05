RILEGGI LIVE – Presentazione ritiro Dimaro. De Laurentiis: “Anguissa sicuramente rimane. Le difficoltà ci sono per tutti”. Spalletti: “Ci siamo trovati molto bene a Dimaro. Pettorina diversa? Difficile”

A breve il presidente del Napoli De Laurentiis e l’allenatore azzurro Spalletti presenteranno il ritiro che si terrà a luglio in quel di Dimaro-Folgarida.

Ancora una volta si rinnova l’appuntamento del ritiro in Trentino nella Val Di Sole. Gli azzurri si ritroveranno dal 9 al 19 luglio a Dimaro-Folgarida per preparare la stagione 2022/23. Saranno presenti, tra gli altri, il Presidente SSC Napoli Aurelio De Laurentiis e l’allenatore Luciano Spalletti, Maurizio Rossini (Ceo Trentino Marketing) e Marco Katzemberger (vicepresidente APT Val di Sole ed Assessore al Turismo del Comune di Dimaro Folgarida).

13:00 – A breve inizierà la conferenza stampa.

13:10 – inizia la conferenza stampa, con la presentazione degli ospiti.

Parla Diego De Carli: “Ringraziamo tutti e vi invitiamo già da ora a venirci a trovare a Dimaro.”

Prende la parola Rossini: “Quest’anno siamo molto contenti di annunciarvi non solo il ritiro del Napoli, ma che si torna anche ad un ritiro normale. Non vediamo l’ora di riprendere gli appuntamenti in un clima di normalità senza tensioni dovuti alla pandemia. Già abbiamo ripreso condizioni di quasi normalità dall’inverno scorso.

Il numero di prenotazioni fa ben sperare. Il clou sarà con l’arrivo del Napoli sperando in 10 giorni di festa. Ci prepareremo affinché la Val di Sole può accogliere tutti.”

De Laurentiis: “Il ritiro è un momento importante dove si potrà fare la cronaca degli eventi sportivi tutti i giorni. Saremo nel pieno del mercato e ci saranno novità, si vedrà l’evoluzione della squadra. Avremo la possibilità di ospitare nelle tribune più di 1.000 tifosi. Normalmente avevamo un’affluenza di più di 70 mila napoletani da tutte le parti, ci auguriamo che con la ripresa normale riprenderanno anche le attività di intrattenimento; saranno create con il dottor Formisano e ne dovremo parlare nei prossimi giorni.

Mi piacerebbe vedere voi giornalisti nel rafting, dove non ci saranno limitazioni. Credo che quest’anno sarà un ritiro importante sotto la ricostruzione psico-fisica dato che si esce da due anni che hanno provato un po’ tutti. Quest’anno devo dire che la novità sia stata proprio il fatto che il campionato è stato molto combattuto. Se fosse facile vincere, vincerebbe sempre.”

Mister Spalletti saluta tutti: “Oramai in tanti fanno attività fisica con la musica; fare la preparazione in Trentino ci permette di lavorare davanti ad un panorama mozzafiato. Ci torniamo volentieri, ci siamo trovati molto bene. Le condizioni climatiche sono favorevoli per gli atleti per lavorare bene e riposarsi altrettanto bene la notte. Il torrente Noce fa recuperare velocemente dallo sforzo dell’allenamento.

Il luogo è perfetto per fare il ritiro.”

Katzemberger sulle attività: “Abbiamo tante attività in programma. Ci saranno sorprese di vario genere in un territorio ricco di qualità.”

L’assessore Ramponi: “La Val di Sole aspetta i tifosi azzurri. Cercheremo di organizzare eventi tipici durante il periodo di ritiro. Abbiamo istruttori di livello che possono far vivere lo sport di montagna a 360°.”

Parla Edoardo De Laurentiis: “Come diciamo il Trentino è regione della Campani, fa piacere ritrovarsi insieme. Ci sono anche le attività di ristoro oltre a quelle sportive molto buoni; vi aspettiamo numerosi.”

Domanda per il signor Rossini: “Se ci sentiamo evoluti e se siamo un modello? Cercheremo di fare attività per le famiglie ma vogliamo tenere al centro le esigenze sportive dato che è importante per il Napoli, il presidente, i giocatori e l’allenatore. Ci si deve adattare ai loro ritmi per far sì che sia un buon ritiro.”

Due domande per De Laurentiis: “Qualche certezza sui giocatori del poster? Anguissa sicuramente rimane. Quali novità? Se dovessi dire tutto ora sarebbe come sgamare il tutto, invece lo sapranno chi verrà a Dimaro. Quello che ci sarà, sarà una scoperta giorno dopo giorno.”

Parla Spalletti: “Non si fanno più le preparazioni come una volta per arrivare in fondo al campionato. Si va ad incrementare la possibilità di stare bene in campo, quello del calciatore è un motore che ha bisogno di essere richiamato di settimana in settimana. Si fa l’ordine delle partite e si va a vedere quello che si può mettere di settimana in settimana e dipenderà dal calendario.”

Interviene De Laurentiis: “C’è il periodo dei Mondiali dove non ci sarà l’Italia. Stiamo studiando qualcosa per quel periodo in cui non ci sarà il campionato. c’è una commissione di Lega Serie A apposita. C’è qualcuno che si sarà già organizzato, peccato che d’inverno c’è la neve in Trentino. Noi non possiamo immaginare di restare fermi dal 15 novembre al 6 gennaio. Quando riprenderemo a giocare dovremo farci trovare pronti.”

Ancora Spalletti: “Ci sarà da organizzare un’altra squadra forte, gli altri saranno interessati a portare via qualche giocatore. Si dovrà allestire una squadra che può ambire a posizioni di classifica importanti. Io rimarrò ugualmente innamorato della mia squadra.”

Per Spalletti: un anno fa doveva dare entusiasmo all’ambiente ed era innamorato della squadra, tra due mesi? “Quando siamo innamorati il sentimento rimane, il desiderio è organizzare un’altra squadra forte, visto che qualcuno vista la bontà dei risultati allora altri saranno interessati a portarli via. Per poter ambire a posizioni di classifica importanti, si sta già lavorando su questo e si vedrà il mercato cosa ci metterà davanti e io resterò ugualmente innamorato della squadra come quando ho iniziato questo lavoro”

De Laurentiis: “Se c’è un’esigenza di completare la squadra prima visti gli impegni? Non c’entra nulla col Trentino questa domanda. Io non rispondo.”

Domanda sul possibile rinnovo della collaborazione con il Trentino: “Ci stiamo lavorando.” De Laurentiis: “Sedersi al tavolo e mettere la parola continua è semplice.” “La volontà c’è di continuare.”

Curiosità per Spalletti: “Quando penso che il Napoli debba tornare a Castel Volturno? L’8 agosto.”

De Laurentiis: “Se ci sarà anche Mertens sul cartellone? Io penso che sia inopportuno che mentre si sta giocando si mette pressioni… se uno è interessato non scompare, si parla senza problemi. Poi si vede nei prossimi giorni per quanto riguarda il rinnovo di Dries. Noi siamo una realtà permanente, rispettosa dei ruoli e delle professionalità. Il dialogo è sempre alla base del successo.”

Domanda per il dott. Rossini: “Quante amichevoli? Aspettiamo ancora il programma delle dieci giornate, attenderei le loro indicazioni. Le amichevoli portano un’affluenza maggiore del 50% così come il week-end. Cerchiamo sempre di costruire un palinsesto che tenga conto di questi aspetti, evitando di creare eccessivi intasamenti.”

Per De Laurentiis: “Se ci sarà contatto con i tifosi dopo la Pandemia? Vi ho già detto che con Formisano stiamo studiando il ritorno alla normalità, con una scaletta per la piazza generale, col teatro all’esterno o all’interno in caso di tempo inclemente, ma speriamo di no, organizzeremo varie cose. Tornano gli autografi ovviamente, ma sempre con la precauzione perché il sistema non è ancora rientrato nella norma e vanno tenute le precauzioni.”

Domanda per Spalletti: “Se mi aspetto una sorpresa di mercato a Dimaro?” Interviene De Laurentiis: “Le difficoltà sono per tutti, non solo per il Napoli.”

Parla Katzemberger: “Cosa si dovranno aspettare i tifosi azzurri sui costi a Dimaro? Domanda interessante, non posso non dichiarare che ci saranno degli aumenti. L’inflazione avanza, ci ha già toccato in inverno; le nostre imprese ed i nostri gestori, albergatori non hanno mai approfittato dell’arrivo dei tifosi del Napoli. Si cavalca l’evento, se non troviamo redditività quando ci sono momenti del genere… Avremo tariffe ritoccate ma non si andrà oltre una certa percentuale.

Bisogna trovare una soluzione anche nel rispetto del turista. Di sicuro non vogliamo perdere utenza.”

Interviene il dott. Rossini: “I bambini fino ai 12 anni avranno agevolazioni.”

Domanda finale per Spalletti: “Se ho preparato una pettorina diversa? Il Sarò con te e tu non devi mollare è un inno, è uno stimolo per essere più duri da sconfiggere. Diventa difficile trovarne un altro, magari lo miglioriamo con qualche parola in più.”

Chiude Guido De Carli: “Ringrazio tutti i presenti.”

14:11 – Termina la conferenza stampa.

