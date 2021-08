RILEGGI LIVE – Wisla Cracovia-Napoli (1-2 Forbes 6′; Politano 67′; Machach 85′)

LIVE – La squadra di Spalletti, con molte assenze, vola in Polonia per affrontare in amichevole il Wisla Cracovia: segui con noi la diretta testuale.

E’ finita! Il Napoli vince in rimonta per 1-2!

85′ GOL! Gran bel numero di Machach che fa il suo secondo gol in questo pre campionato.

76′ Ospina deve distendersi per neutralizzare una conclusione dei polacchi.

68′ Nel Napoli dentro D’agostino, Zanoli, Gaetano, Manolas e Costa; fuori Politano, Mario Rui, Zielinski, Koulibaly e Malcuit.

67′ GOL! Grande azione personale di Politano che conclude a rete col mancino!

63′ Ancora grande opportunità sprecata dal Wisla. Pallone alto.

58′ Annullato un gol al Wisla Cracovia per un fuorigioco.

56′ Ammonito Mario Rui per un intervento duro a centrocampo.

Iniziata la ripresa.

Termina la prima frazione di gioco.

38′ Ripartenza sull’asse Machach Zedadka con l’algerino che sbaglia un gol abbastanza semplice.

34′ Bella conclusione di Elmas che termina fuori di poco.

30′ Sbaglia dagli 11 metri Matteo Politano: il portiere neutralizza il calcio di rigore.

29′ Magia di Elmas che viene atterrato in area: calcio di rigore per il Napoli.

26′ Punizione di Zielinski termina alta sopra la traversa.

21′ Poche emozioni fino a questo momento. Azzurri che sembrano un po’ affaticati.

6′ Gol del Cracovia. Clamoroso errore di Rrahmani che regala il vantaggio a

E’ INIZIATA LA PARTITA!!

Queste le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Elmas; Machach, Zielinski, Zedadka; Politano.

WISLA CRACOVIA (4-3-3): Bieganski; Gruszkowski, Szota, Frydrych, Hanousek; Kuveljic, El Mahdioui, Skvarka; Yeboah, Brown-Forbes, Mlynski.

