Rivoluzione in Olanda: il VAR sarà spiegato in diretta sui monitor degli stadi

Rivoluzione in Olanda, tramite i propri canali ufficiali la Eredivise ha annunciato una importante novità riguardante l’utilizzo del VAR.

La rivoluzione arriva dall’Olanda. Dalla prossima giornata, ha annunciato la Eredivisie sui propri canali ufficiali, le scelte del VAR saranno spiegate in presa diretta allo stadio. Dopo l’intervento della video assistenza arbitrale, infatti, i monitor presenti negli impianti del campionato olandese spiegheranno la decisione presa dall’arbitro con l’ausilio della tecnologia. “L’obiettivo – si legge – è che nella prima stagione del VAR in Eredivisie il pubblico voleva essere informato e troppo spesso non sapeva perché fosse stato necessario intervenire”.

Comments

comments