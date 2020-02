Il Bologna batte la Roma per 3-2 nell’anticipo del venerdì sera della 23ª giornata del campionato di Serie A.

Decidono il punteggio i gol di Orsolini e Barrow (doppietta) per il Bologna e l’autogol di Denswil e la rete di Mkhitaryan per la Roma. Con questa vittoria i rossoblù sono sesti in classifica e sono ad appena 6 punti dal quarto posto occupato proprio dalla Roma e dall’Atalanta.

