La Juventus batte in trasferta la Roma per 2-1 e chiude da sola in testa alla classifica il girone d’andata laureandosi Campione d’Inverno.

Decidono il risultato i gol di Ronaldo e Demiral per la Juventus e la rete di Perotti, su rigore, per la Roma. Con questa vittoria la Juventus allunga sull’Inter che ieri ha pareggiato con l’Atalanta mentre i giallorossi perdono terreno per la Champions.

