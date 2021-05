Roma-Lazio, la sblocca Mkhitaryan: giallorossi avanti all’intervallo

Finito il primo tempo di Roma-Lazio, in vantaggio i giallorossi grazie al gol di Mkhitaryan. Ecco quanto successo fin’ora nel derby.

All’Olimpico termina 1-0 in favore dei giallorossi il primo tempo del Derby della Capitale tra Roma e Lazio, match valido per la penultima di campionato. Si mette male per la Lazio, condannata a vincere per rimanere in corsa per la Champions. Dopo la rete biancoceleste annullata al 32′ a Muriqi per fuorigioco, la Roma sblocca il match al 42′ con Mkhitaryan. El Shaarawy serve in area Dzeko che con una grande giocata supera Acerbi e mette in mezzo per l’armeno che appoggia in rete.

