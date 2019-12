Roma, rimonta e vittoria: battuta la Spal 3-1

La Roma ribalta la partita e vince all’Olimpico contro la Spal, sotto 0-1 all’intervallo, nella ripresa la squadra di Fonseca ne fa tre.

Vittoria importante per la Roma che tiene il passo delle prime della classe. Dopo l’iniziale svantaggio a firma di Petagna al 43′ minuto, i giallorossi si sono ricompattati nella ripresa, riuscendo a trovare il pareggio con l’autogol di Tomovic. Bravo poi Perotti a firmare il gol del 2-1 che ribalta definitivamente il risultato, con Mkhitaryan che nel finale incrementa il vantaggio capitolino. Roma che si porta, cosi, al quarto posto solitario in classifica, staccando il Cagliari in attesa del match che i sardi giocheranno domani contro la Lazio.

