Roma, Veretout: “Mourinho l’uomo giusto per noi. Scudetto? Legame a vita con Pioli, ma attenzione al Napoli di Spalletti”

Jordan Veretout, centrocampista della Roma, a lungo corteggiato dal Napoli in passato, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport.

Il francese ha parlato del momento non facile che stanno vivendo i giallorossi, dopo un ottimo avvio di stagione: “Mourinho ha ragione, alla Roma servono rinforzi. Lo Special One è l’uomo giusto per noi, ma siamo in un periodo di calo: eravamo partiti alla grande, e forse in troppi ci hanno visti arrivati. Tuttavia, la stagione è ancora lunga e il nostro obiettivo non cambia: siamo a soli tre punti dalla zona Champions, ora sta a noi ripartire”.

Poi, una battuta sulla lotta Scudetto: “Pioli è un allenatore super, io e lui saremo legati per sempre, ma attenzione anche all’Inter, che con Dzeko ha trovato un gran leader, sia dentro che fuori dal campo. E non dimentichiamoci del Napoli di Spalletti, che gioca davvero un ottimo calcio”.

