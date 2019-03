Rose: “Dobbiamo farne tre, servirà anche fortuna. 20 tiri all’andata, ci temono”

Marco Rose, allenatore del Salisburgo, ha parlato nella conferenza stampa di preparazione al ritorno degli ottavi di Europa League contro il Napoli.

“Tante cose devono funzionare per ribaltare questo risultato e qualificarci. Cercheremo di dare tutto in campo, davanti ai nostri tifosi, offrendo una buona prova. Faremo giocare anche dei giovani perché abbiamo diversi infortuni. Vediamo poi cosa arriva.

Questo è il calcio, deve succedere molto per arrivare ad un risultato così. La cosa più importante sarà non subire gol, altrimenti dovremo farne 5 e contro il Napoli è difficile ma come abbiamo visto ieri, la Juve ne ha fatti 3, noi dovremo fare un gol in più. E’ una situazione difficile, ma un po’ di speranza c’è, vedendo anche le esperienze passate qui nel nostro stadio.

Se gioca Gulbrandsen? Dopo se te lo dico tu lo dici ad Ancelotti. Non mi sbilancio, abbiamo anche altri attaccanti. Chiaro che lui ha avuto tre occasioni e Meret ha tirato fuori parate incredibili.

Giocheremo come sempre, col nostro stile, imponendo il nostro gioco. Non abbiamo fatto così male a Napoli. Se ci sono domande sulla possibilità è perché non abbiamo fatto così male, ma abbiamo commesso errori da non ripetere. Se guardiamo i numeri abbiamo fatto 20 tiri in porta, quindi dovremo difendere meglio e non subire quei gol. Poi servirà fortuna, ma mi meraviglio che dopo questo 3-0 vedono molte possibilità per noi.

Festeggiare la 71esima vittoria su 100? Se ci qualifichiamo, la festeggiamo. Per noi sarà importante avere fiducia, crederci, questo voglio vedere e dovremo dare tutto nei 90 minuti. Vediamo prima come sarà il risultato, ma una vittoria con meno di tre gol non basta, anche se può darci carica per le prossime

Junuzovic? Non abbiamo sbagliato noi, col Brugge ha avuto problemi muscolari, poi s’è allenato e stava bene. Dopo ha sentito dolore ed è entrato di nuovo liquido nel muscolo. Non rischieremo mettendolo in campo, abbiamo altri giocatori in quella posizione. Non c’è neanche Schlager squalificato, quindi posso dire che ci sarà spazio per Enock Mwepu, come col Brugge.

Sono qui da un anno e mezzo, abbiamo mentalità e carattere, anche dopo quel ko parlate bene della mia squadra e questo mi rende orgoglioso. Il Napoli ha altissima qualità, anche con Sarri ha fatto vedere un calcio propositivo, bello, con Carlo è uguale, impone il suo gioco. Lavorano molto anche senza palla, hanno una chiara idea di gioco, tanti giocatori, ma sceglie sempre il modulo giusto per farli rendere. I giocatori a disposizione sono tutti di qualità”.

