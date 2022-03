Rrahmani a KKN: “Contro la Lazio una vittoria importante. Vogliamo dare il massimo e vincerle tutte”

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Amir Rrahmani che ha parlato della corsa scudetto e della partita di domenica sera contro il Milan.

Questa l’intervista a Rrahmani alla radio ufficiale del club.

“Le emozioni sul gol di Fabiàn e sul primo posto? Una vittoria importante per continuare a rimanere alti in classificia. Sappiamo che tutte le partite sono importante soprattutto ora che siamo in tre o quattro squadre a lottare. Sarà una guerra fino alla fine. Anche Juventus e Atalanta sono lì, non sono lontane e ci sono ancora tante partite e tanti punti a disposizione.

Normale provarci fino alla fine, alle volte non puoi sapere quello che succede in campo. Quanto è stata bella quella corsa sotto la curva? Bello perché erano gli ultimi secondi, ed è bello quando si vince così. Se volevamo vincerla a tutti i costi? Se non la vincevamo, cosa si poteva dire oggi? Abbiamo detto che noi vogliamo vincere tutte le partite, questo è il bello del calcio perché non sai mai cosa può succedere.”

Rrahmani sulla sfida contro il Milan, sulla ripresa degli allenamenti e sulla sua crescita

“Sentiamo l’atmosfera speciale per la partita di domenica; in allenamento siamo tranquilli e concentrati per la prossima partita. Non è l’ultima partita, può succedere di tutto ma sono tutte partite importanti. Cosa ci ha detto Spalletti ieri? Stiamo facendo allenamenti per preparare la prossima, quello che è successo ieri non conta più, conta quello che viene dopo.

Normale che il gol di Fabiàn ci ha fatto crescere un po’ la convinzione di vincere. Ce ne sono tanti che possono decidere la partita. Se mi fossi aspettato una crescita così? Ho creduto sempre, spero di continuare ancora così e di giocare sempre meglio. Questo lo vogliono tutti i giocatori. Quanto è importante avere Koulibaly al mio fianco? Giocare con lui è più facile, è stato tanti anni qua e ha fatto vedere che è un grandissimo.

Napoli-Milan occasione per dimostrare che la difesa è più forte d’Italia? Siamo migliorati tanti, non dobbiamo prendere gol. Questo è il nostro obiettivo insieme al nostro portiere; nel secondo tempo ne parliamo tra di noi in campo, ci diciamo “non dobbiamo prendere gol” quando ci sono gli angoli ma anche durante la partita.

Io leader con Koulibaly e l’affetto dei tifosi? Grazie a loro, soprattutto quando abbiamo perso e sono rimasti con noi. Se voglio dire qualcosa ai tifosi? Sono tutte grandi partite, vogliamo dare il massimo e vincere tutte le partite per provare a coronare il sogno che abbiamo tutti. Siamo una squadra forte, mancano 11 partite e siamo qui.

Settimana tipo fondamentale per puntarci? Sì, è utile per essere un po’ più freschi e preparare la partita per bene. Quanto è stato bello abbracciare Insigne dopo il suo gol? Sì, sono molto felice per lui. Lui è un giocatore e capitano importante, speriamo che faccia ancora gol ed aiuti la squadra a vincere in queste 11 partite. La parola scudetto? No, non l’abbiamo pronunciata ed è ancora presto.

Come ci arriviamo con la testa? Normale che abbiamo entusiasmo e più energia dopo la vittoria contro la Lazio, carica quello che è successo.”

