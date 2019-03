Rumenigge su Ancelotti: “Sta facendo bene, non si poteva fare meglio”

L’ad del Bayern Monaco, Karl Heinz Rumenigge, ha parlato di Ancelotti e del Napoli in occasione di un’intervista per la Gazzetta dello Sport.

Karl Heinz Rumenigge dice la sua sul lavoro di Ancelotti e di come sta andando il Napoli quest’anno; nel farlo rimarca il fatto che c’è troppa differenza tra la Juve e le altre. Queste le sue parole:

“Quando ho dovuto annunciargli l’esonero, lui mi ha risposto: “Non sei più il mio boss, ma rimani mio amico”. Ogni tanto ci sentiamo; sono contento che stia facendo una stagione abbastanza buona con il Napoli, il secondo posto è quello che può raggiungere.

La Juve gioca un campionato a sé. In Italia è come da noi, esclusa questa stagione; troppa differenza. Ma il calcio deve essere emozionante, non noioso. Non è un’accusa alla Juve, ma una motivazione per le altre per fare meglio.”

