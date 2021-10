Salernitana-Napoli 0-1: le pagelle di 100×100 Napoli

Nell’undicesima giornata di Serie A il Napoli ha affrontato in trasferta la Salernitana. Le pagelle di 100×100 Napoli.

SPALLETTI: 7 –Deve rinunciare alle due colonne importanti dell’attacco (Osimhen e Insigne) e ha puntato tutto sulla voglia di Mertens e l’orgoglio di Lozano ma non ha avuto le risposte attese. Allora decide di vincerla con i cambi riportando in campo la fisicità mancante con Petagna e una maggiore vivacità sulla fascia con Elmas. Bravo anche ad aggiustare la squadra dopo l’espulsione di Koulibaly portando Zielnski sulla fascia e inserendo un difensore per un attaccante passando al 4-4-1. La squadra è in fiducia anche se è apparsa un po’ stanca fisicamente.

OSPINA: 6 – Non deve effettuare parate importanti ma essere solo attento e determinato nelle uscite, poi Di Lorenzo lo anticipa sulla linea sulla punizione di Ribery.

DI LORENZO: 7 – Corre come un treno sulla fascia mettendo anche qualità e determinazione in entrambe le fasi, salva anche un gol sulla linea.

RRAHMANI: 7 – Ancora una prestazione da muro invalicabile.

KOULIBALY: 6 – Attento in difesa con chiusure puntuali per quasi tutta la gara fino all’entrata di Simy che lo sorprende e lo costringe al fallo da ultimo uomo.

MARIO RUI: 6 – Con Insigne perde il suo riferimento preferito aulla fascia anche perché Lozano lo aiuta poco soprattutto nella fase difensiva. Cerca anche la conclusione e sfiora anche il gol del raddoppio.

ANGUISSA: 7 – Recupera un numero incredibile di palloni e fa ripartire l’azione, qualche sbavatura nella rifinitura dell’azione anche per colpa di attaccanti che hanno dettato poco il passaggio finale.

FABIAN 6,5 – Sbaglia qualche passaggio di troppo in zone pericolose del campo ma difende bene e gioca sempre con qualità quando ha la palla al piede.

POLITANO: 6 – Più intraprendente di altre gare ma gli è mancata anche oggi la concretezza.

ZIELINSKI: 6,5 – Il gol sbagliato all’inizio lo condiziona e sparisce dalla gara fino al gol vittoria che lo sblocca e con la serenità ritorna anche a fare delle giocate delle sue crescendo nel momento cruciale della gara.

LOZANO: 5 – Non è mai pericoloso e non aiuta in fase difensiva.

MERTENS: 5 – L’impegno non è mancato ma solo quello per una squadra prima in classifica non basta.

PETAGNA (dal 60′ al posto di Mertens): 6,5 – Entra benissimo in partita e al primo pallone giocato colpisce la traversa che porta al gol di Zielinski. Poi tanto sacrificio ad aiutare la squadra tenendo palla e conquistando punizioni preziose.

ELMAS (dal 60′ al posto di Lozano): 6,5 – Entra e con una sua giocata costruisce l’azione del gol vittoria. Tratta la palla con una tecnica che hanno n pochi, se solo riuscisse ad abbinare a impegno e corsa un pizzico di lucidità diventerebbe un centrocampista importante.

JUAN JESUS (dal 79’ al posto di Politano): S.V. – Entra per non snaturare la difesa e nei pochi minuti giocati lo fa con impegno, concentrazione e determinazione.

ZANOLI (dal 95′ al posto di Zielinski): S.V. – Pochi minuti per spezzare il ritmo degli avversari.

ARBITRO FABBRI (di Ravenna): 4 – Sbaglia l’impossibile con entrambe le squadre, l’unica decisione indovinata è solo e soltanto l’espulsione di Koulibaly.

Comments

comments