Salernitana: “Siamo vicini ai nostri supporters aggrediti all’Olimpico”

La Salernitana, poco fa, ha emanato un comunicato ufficiale sugli episodi di aggressione per la partita giocata contro la Lazio.

Questo il comunicato ufficiale a sostegno dei propri supporters:

“L’U.S. Salernitana 1919, nello stigmatizzare e condannare gli episodi di violenza verificatisi domenica all’esterno dello Stadio “Olimpico”, esprime massima solidarietà e vicinanza verso i sostenitori granata vittime di una vile e inaccettabile aggressione.

La Società esprime altresì massima fiducia nell’autorità competenti affinché questi episodi, che nulla hanno a che vedere con i sani principi dello sport e del calcio, siano doverosamente puniti.”

Per quanto riguarda l’aggressione subìta dai tifosi azzurri in occasione del derby, però, non c’è stata nessuna comunicazione in merito da parte del club granata. Ad intervenire su questa vicenda ci ha pensato uno dei capo-tifo granata, che ha condannato il gesto.