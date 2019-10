Dalle ore 10:00 di giovedì 10 ottobre parte la vendita dei biglietti per il settore ospiti per la gara Salisburgo-Napoli in programma mercoledì 23 ottobre alle ore 21:00.

Il prezzo del biglietto, spettante al Salisburgo e dallo stesso determinato a propria insindacabile discrezione e’ pari a € 50,00 cui aggiungere la commissione di spettanza di Ticketone per la transazione on line.

Per le modalità di acquisto consultare il sito ufficiale della SSC Napoli CLICCANDO QUI.

