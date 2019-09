Samp: clima teso in vista del Napoli, cancellata la conferenza di Di Francesco

Non è un bel momento in casa Samp dove il clima è piuttosto teso in vista della trasferta di sabato contro il Napoli.

Oltre alla varie vicende societarie (trattativa della cessione del club tra Ferrero e Vialli) anche i risultati non aiutano dato che i blucerchiati hanno perso le prime due partite di campionato.

Come comunicato dalla società sul sito ufficiale è stata cancellata la conferenza di Di Francesco in vista del match di sabato.

“Per una scelta condivisa tra Presidente, Società ed allenatore, al fine di indirizzare le attenzioni solo ed esclusivamente sugli aspetti tecnici della gara di sabato, non è programmata l’abituale conferenza stampa della vigilia. Il tecnico sarà a disposizione dei media dopo la gara”.

