Sampdoria, Di Francesco studia un inedito 3-4-3

Dopo due sonore sconfitte in altrettante giornate di campionato (contro Lazio e Sassuolo), la Sampdoria affronterà il Napoli allo stadio San Paolo.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il tecnico blucerchiato, Eusebio Di Francesco, potrebbe rimodellare la propria squadra, affrontando gli azzurri con un inedito 3-4-3. Gli ultimi allenamenti prima della gara serviranno all’ex allenatore della Roma per capire la fattibilità dell’ipotesi. Con buone probabilità, inoltre, scenderà in campo, dal primo minuto, Emiliano Rigoni, che l’anno scorso ha vestito per sei mesi la maglia dell’Atalanta.

