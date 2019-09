Si è da poco conclusa la partita tra Sampdoria e Inter che ha visto in nerazzurri vincere per 3-1.Decidono il risultato finale una doppietta di Sanchez e un gol di Gagliardini per l’Inter e un gol di Jankto per la Samp.

Con questa vittoria l’Inter continua la sua marcia centrando il sesto successo in sei partite giocate finora.

