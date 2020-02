Sampdoria, Ramirez: “Concessi gol facili al Napoli, VAR confusionario…”

Gaston Ramirez, trequartista della Sampdoria, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport, in cui ha analizzato il k.o. contro il Napoli.

“Abbiamo disputato una grande partita, ma purtroppo abbiamo concesso due gol troppo facili. Dopo il 2-0, però, abbiamo reagito in modo importante, dando una grande prova di carattere. Dobbiamo continuare così. Il gol annullato? Ho rispetto per gli arbitri che fanno un lavoro difficile. A volte la pensiamo diversamente e il VAR è un po’ confuso, non riusciamo a capire bene come funzioni. Dobbiamo continuare a lavorare, da inizio stagione siamo migliorati e ce la giochiamo con tutti fino alla fine”.

Comments

comments