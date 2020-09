San Gennaro ha fatto il miracolo, il sangue si è sciolto: ora tocca a noi

Oggi, nel giorno di San Gennaro, in un Duomo semi deserto per le misure anti Covid si è compiuto il miracolo del sangue.

Un buon auspicio, per Napoli, per tutta la Campania, ma più in generale per noi tutti in tempi così incerti, dove le misure anti Covid-19 ci fanno rendere sempre più conto di come questa pandemia abbia cambiato troppe cose per la nostra quotidianità.

Il sangue si è sciolto, San Gennaro ha fatto il miracolo. L’annuncio della liquefazione del sangue è stato dato alle 10.02 dal Cardinale Crescenzio Sepe.

Lo stesso Cardinale è un grande tifoso del Napoli e, la speranza, da seguaci dell’azzurro, è che un miracolo accada presto anche per quanto riguarda la presenza del pubblico in Serie A. Che la presenza dei tifosi possa essere accompagnata da tutte le misure di sicurezza in modo da permetterci anche solo di sognare qualche ulteriore passo avanti invece che passi indietro. E che tutto quanto successo, abbia l’effetto di avvicinare i tifosi, di non allontanarli, così da non sentire mai più il razzismo dominare sugli spalti della Serie A.

E, ovviamente, un piccolo pensiero proprio per il Napoli. Senza aggiungere altro. Che San Gennaro lo sa…noi napoletani siamo superstiziosi.

