San Gennaro, il miracolo si è ripetuto intorno alle 10

Anche per quest’anno il miracolo è avvenuto. Il sangue di San Gennaro si è sciolto intorno alle 10 di stamane; ad annunciarlo il cardinale Sepe.

Il Miracolo di San Gennaro si è compiuto ancora una volta. Intorno alle 10 di stamane, giovedì 19 settembre, si è sciolto il suo sangue; il cardinale Sepe lo ha annunciato con le parole riportate di seguito, poco prima di celebrare la Santa Messa:

“Cari amici, ancora una volta vi do la bella notizia. Il sangue si è sciolto. Noi vogliamo ringraziare il Signore perché questo è innanzitutto un segno della sua bontà e del suo amore per noi per Napoli per la Campania per la Chiesa. E anche un invito a tenerci stretto stretto. Viva San Gennaro”

fonte: napolitoday.

