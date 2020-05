San Paolo, erba gialla? No, manutenzione straordinaria anticipata in vista della ripresa

Il San Paolo ha mostrato un manto erboso giallo/marrone nelle ultime foto circolate sulla rete. Ma è il risultato di una manutenzione straordinaria anticipata.

Una manutenzione straordinaria che dovrebbe essere fatta, ogni anno, al termine della stagione calcistica e che quest’anno si è deciso di anticipare. Proprio in vista della possibile ripresa del campionato di Serie A. Ma in cosa consiste?

Tosatura molto bassa per garantire un buon manto erboso al San Paolo

Questa tosatura, in pratica, elimina completamente l’erba che è poi utilizzata per il periodo invernale della stagione calcistica. L’erba è eliminata con una tosatura molto bassa ed eliminando del tutto l’acqua, in modo tale che si secca e diventa gialla. Proprio come visto nelle ultime foto del San Paolo.

L’operazione permette all’erba gramigna di crescere che è proprio il tappeto fondamentale del campo da calcio. Date le incertezze che ci sono state nell’ultimo periodo, la ditta che si occupa di questa manutenzione ha deciso di effettuare l’operazione di propria iniziativa.

In questo modo c’è la possibilità di dare un terreno pronto al Napoli all’inizio della ripresa di questa fatidica stagione, se si riprenderà. Il San Paolo, insomma, si sta preparando per farsi trovare nelle condizioni ideali nel caso di un’eventuale ripresa.

Comments

comments