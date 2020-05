Napoli, dove eravamo rimasti? Il calendario fino a fine stagione

Napoli, dove eravamo rimasti? Gli azzurri hanno salutato i propri tifosi in casa contro il Torino il 29 febbraio.

Contro i granata si giocava la 26esima giornata di Serie A, l’ultima prima dell’interruzione.

E adesso?

Prima la Coppa

Stando a quanto stabilito nella giornata di oggi la prima sfida che affronterà il Napoli sarà quella del San Paolo contro l’Inter nella semifinale di Coppa Italia. Nella gara d’andata, a San Siro, il Napoli aveva avuto la meglio per 1-0 grazie ad un gran gol di Fabian Ruiz. La gara si giocherà il 13 o il 14 giugno per poi giocarsi, in caso di passaggio del turno, la finale contro la vincente tra Milan e Juventus. Da ufficializzare ancora la data della finale, l’ipotesi più accreditata sarebbe quella del 17 giugno. La giornata di domani sarà importante sotto questo punto di vista.

Capitolo Serie A

Come detto in precedenza il campionato si era fermato alla 26esima giornata. Il cammino azzurro riprenderà, dunque, dalla 27esima che vedrà Gattuso e i suoi impegnati contro l’Hellas a Verona.

Il calendario completo:

27esima giornata: Hellas Verona-Napoli

28esima giornata: Napoli-Spal

29esima giornata: Atalanta-Napoli

30esima giornata: Napoli-Roma

31esima giornata: Genoa-Napoli

32esima giornata: Napoli-Milan

33esima giornata: Bologna-Napoli

34esima giornata: Napoli-Udinese

35esima giornata: Parma-Napoli

36esima giornata: Napoli-Sassuolo

37esima giornata: Inter-Napoli

38esima giornata: Napoli-Lazio

Champions League

Ancora da stabilire, invece, le date del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona. Ricordiamo che gli azzurri andranno al Camp Nou dopo aver pareggiato per 1-1 al San Paolo.

Comments

comments