Sanchez, tifosi United inferociti: “Paghiamo per far vincere lo Scudetto all’Inter”

La cessione in prestito di Alexis Sanchez all’Inter, da parte del Manchester United, ha scatenato l’ira dei tifosi dei Red Devils.

Non tanto per una questione tecnica, visto che il cileno non ha di certo brillato nel periodo di militanza all’Old Trafford, ma piuttosto dal punto di vista economico. Sanchez, infatti, ha un ingaggio da quasi 18 milioni di euro a stagione, solo 5 dei quali verranno pagati dai nerazzurri, mentre il resto sarà a carico del Manchester United. Una mossa folle, a detta dei tifosi inglesi, che hanno commentato: “Pensate se l’Inter dovesse vincere lo scudetto con Lukaku capocannoniere e Sanchez tra i primi cinque marcatori. Lo United non li avrà solo aiutati a vincere, ma avrà pagato 250mila sterline a settimana per vedere un’altra squadra vincere il proprio campionato!”, oppure “Vorrei capire come siamo passati dal ricevere soldi per la cessione di Sanchez a mandarlo in prestito secco e pagando gran parte del suo stipendio. Woodward (amministratore delegato del club, ndr) dovrebbe andare in giro vestito da clown!”

